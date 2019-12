Leggi la notizia su internazionale

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Sono una donna e nel mio profilo su un sito di incontri c’è scritto che non sono monogama e cerco lo stesso. Ultimamente però ho passato due splendide serate con un tizio monogamo. Leggi

antoclerici : Grazie a tutti x i vs commenti??al posto giusto nel momento giusto #Zecchino62 - meta_rebel : RT @ASleeperCell: Quando ci abbiamo creduto. Quello era il momento giusto. - gothamstale : RT @ily_winchester: #lucifer in tendenza è il momento giusto per ricordare che l’amore che questi due provano l’uno per l’altra li ha “salv… -