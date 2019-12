Ibrahimovic a Napoli | dipende anche da Gattuso

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di mercoledì 11 dicembre 2019)aspetta di capire come va il cammino diper un eventuale arrivo a– De Laurentiis può strappare lo svedese ai rossoneri solo con le cessioni di Callejon e Mertens già a gennaio. Infatti, come riporta il portale sportmediaset.it,aspetta di capire se l’erapuò creare i presupposti per un suo approdo sotto il Vesuvio. De Laurentiis accarezza il grande colpo e lo stesso Zlatan ha una grande motivazione: diventare l’uomo che, 31 anni dopo Maradona, potrebbe riportare lo scudetto a. Queste le basi poi però c’è la realtà. Ibra costa quasi 10 milioni di euro e va autofinanziato: le uniche risorse sono le cessioni di Callejon e Mertens già a gennaio ma non è detto che accettino preferendo decidere il proprio futuro da svincolati la prossima estate. Le tempistiche e l’aspetto ...

