“I due Papi” | Jonathan Pryce | Bergoglio per me un grande politico

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Solo due straordinari attori comee Anthony Hopkins potevano interpretare due grandi figure contemporanee come Papa Francesco e Benedetto XVI. Nel film "I due Papi", dal 20 dicembre su Netflix, Fernando Meirelles racconta uno dei passaggi di potere più drammatici della storia, quello fra Ratzinger e, portando alla luce le due personalità, le loro fragilità, le loro divergenze, il loro punto di incontro e i loro rimorsi: Ratzinger per non aver fatto abbastanza contro i responsablli di pedofilia all'interno della Chiesa,per la posizione che prese da Padre superiore dei gesuiti argentini durante la dittatura di Videla.http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/video/2019/12/201912112110 I-due-Papi--per-me-un-20191211 video 18020878.mp4Il regista brasiliano a Roma ha spiegato: "Questo per me non è un ...

