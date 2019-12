Crisi sulle Terre Infinite chiude il cerchio con il cameo di Lucifer | morti eccellenti e

Leggi la notizia su optimaitalia

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Dopo la parentesi poco movimentata in Batwoman,torna a splendere con la terza parte in The Flash 6 che, di fatto, questo 2019 sia per le serie DC/The CW che per questo maxi crossover che tornerà in onda a gennaio lasciando tutti con il fiato sospeso. I colpi di scena non sono mancati così come le passeggiate nel tempo e nei luoghi che hanno permesso ai personaggi di dividersi in due gruppi alla ricerca di una soluzione per fermare la distruzione lanciata dall'Anti-Monitor. A quanto pare dopo la morte di Oliver e la ricerca dei Paragon, è arrivato il momento di fare sul serio ma mentre i mondi continuano a sparire, Barry sembra concentrato sulla morte di Oliver.ATTENZIONE SPOILER!Il velocista non riesce a mandare giù quello che è successo ed è proprio questo a portarlo fino alla porta dell'inferno al cospetto del famosointerpretato da Tom ...

ItalyMFA : #Med2019 ???????? Min @luigidimaio con MAE turco @MevlutCavusoglu. Sottolineata importanza di un dialogo franco e costr… - misterj1995 : RT @GiannaDavide: Crisi sulle Terre Infinite, Ci siamo! - misterj1995 : RT @badtasteit: #Batwoman 1×09 'Crisi sulle Terre infinite Ep. II': la recensione -