Bethesda annuncia la DOOM Slayers Collection in arrivo questa settimana

(Di mercoledì 11 dicembre 2019) Attraverso un comunicato stampa,, in occasione del 26esimo anniversario di, ha realizzato uno streaming in cui ha presentato la(PS4 - Xbox One) e ha fornito nuove informazioni suEternal.Las conterrà2,3,(2016).II e3 saranno scaricabili dallo store riscattando i codici all'interno della confezione. Un viaggio nel passato con oltre due decenni di uccisioni di demoni. L'uscita è prevista per il 13 dicembre.Nel video su Twitch sono inoltre contenute nuove informazioni suEternal e potete ammirare del nuovo gameplay dedicato. Troverete anche un nuovo gameplay di64 e gli aggiornamenti suII che includono l'aggiunta gratuita di Final, Sigil (i nuovi livelli creati da John Romero all'inizio di quest'anno) e l'episodio No Rest For The Living perII.Leggi ...

