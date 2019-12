Xbox Scarlett | rivelate la potenza e le possibili specifiche di Anaconda e Lockhart

eurogamer

(Di martedì 10 dicembre 2019) Con il 2019 che si sta ormai per chiudere, il 2020 è per molti sinonimo di next-gen. La fine del prossimo anno ci dovrebbe infatti mettere di fronte sia a PS5 che a, due console che continuano a essere protagoniste di rumor e leak più o meno credibili e affidabili. L'ultimo riguarda in particolare il futuro di Microsoft.Le nuove informazioni raccolte da Windows Central non confermano solo la presenza di due console e l'effettiva esistenza del progettoma rivela anche lae ledi entrambi gli hardware che dovrebbero debuttare sul mercato. Da ormai parecchi mesi si parla, infatti, di, due nomi in codice che indicano rispettivamente la console più potente e costosa e quella meno potente, meno costosa e potenzialmente senza lettore ottico.Secondo le fonti giudicate credibili dai colleghi,punta a unadi ...

