Tennis | Jannik Sinner si cancella dall’entry list dell’ATP 250 di Doha e opta per il

(Di martedì 10 dicembre 2019) Niente Qatar per. L’altoatesino, infatti, non disputerà l’ATP 250 di, la cui organizzazione pareva propensa a concedergli una wild card. La scelta di, di concerto con il suo team (Riccardo Piatti in testa), è invece quella di disputare il Challenger di Canberra, andando dunque direttamente in Australia senza passare dal Medio Oriente. Il torneo che si gioca nella capitale dell’Australia ha goduto di un buon campo di partecipazione fin dalla sua nascita, avvenuta nel 2016, e annovera quattro vincitori di rilievo: Paolo Lorenzi, l’israeliano Dudi Sela, Andreas Seppi e il polacco Hubert Hurkacz. Al di là del circuito ATP, peraltro, Canberra è uno dei luoghi preferiti dai giocatori per cominciare la stagione.inizierà l’anno da numero 78 delle classifiche mondiali, dopo aver guadagnato quasi 500 posizioni in una sola ...

