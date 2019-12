Sparatoria in ospedale in Repubblica Ceca | morti e feriti

thesocialpost

(Di martedì 10 dicembre 2019) C’è stata unain ununiversitario di Ostrava, città nordorientale della. La polizia ha fornito tramite Twitter un primo bilancio che ora parla di 4e 2gravi. Altre fonti al momento parlano di 6. Le autorità stanno cercando l’autore dellain“La polizia sta cercando l’autore degli spari“, è stato reso noto in questi primi momenti. Intanto gli agenti hanno evacuato l’. Intanto Jan Hamácek, ministro dell’Interno, ha confermato che laha avuto luogo dopo che nell’ha fatto irruzione un uomo armato. Policisté přijali oznámení o střelbě v nemocnici v Ostravě Porubě. Na místě nyní policisté zasahuji. Proběhla evakuce osob. pic.twitter.com/VrDDjii6Qp— Policie ČR (@PolicieCZ) December 10, 2019 In un primo momento la poliziaaveva diramato la foto di un uomo, ...

