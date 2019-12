Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 10 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoQuesta mattina, i Carabinieri della Stazione di, mentre stavano effettuando un servizio di pattuglia per il controllo del territorio, sono intervenuti lungo la Strada Statale 372, in località Fontana Bolla dove hanno notato una strana concitazione tra due automobilisti. Sul posto, infatti, si aveva modo di constatare che un 33enne di Nocera Superiore (Sa) stava chiedendo insistentemente ad un anziano pensionato di un comune di questa provincia, 150 euro, quale risarcimento di un danno provocato da quest’ultimo. Secondo la versione del 33enne, l’anziano, a bordo della sua auto, avrebbe urtato la Fiat Croma che stava conducendo, rendendosi responsabile della rotturaspecchio retrovisore. I militari, dopo gli opportuni approfondimenti ed accertamenti non hanno avuto dubbi e, pertanto, hanno proceduto alla denuncia in stato di libertà alla locale ...

anteprima24 : ** #Solopaca, tenta la truffa dello specchietto: denunciato pregiudicato ** -