Sicurezza | Guerini | ‘sulla cyber fatti passi in avanti | ora più risorse’

(Di martedì 10 dicembre 2019) Roma, 10 dic. (Adnkronos) – “Abbiamo fatto grandiinnel rafforzare il sistema di, testimonianza ne sono i recenti provvedimenti normativi che rappresentano un quadro avanzato nel sistema europeo”. Lo ha detto Lorenzopresentando il libro ‘Assedio all’Occidente’ e parlando disecurity. ‘Accanto a questa messa in campo di una architettura normativa importante c’è bisogno di una implementazione di risorse, soprattutto umane, il tema è fondamentale -ha spiegato il ministro della Difesa-. Ci sono margini di miglioramento da mettere in campo, in questo settore sono ampi, ci dobbiamo lavorare”. L'articolo, ‘sullain, ora più risorse’ Meteo Web.

