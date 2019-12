Sciopero Trenord il 15 dicembre | treni a rischio senza fasce di garanzia

notizie

(Di martedì 10 dicembre 2019) Ancora scioperi e disagi per il trasporto ferroviario regionale della regione Lombardia. Il sindacato OrSa, infatti, ha indetto lodel personale deiregionaliper la data di domenica 15. Ulteriori disagi quindi per i pendolari che usufruiscono deiper raggiungere il luogo di lavoro o per fare una gita fuori porta durante il weekend.del 15Loindetto dal sindacato OrSa coinvolgerà il Servizio Regionale, Suburbano, la Lunga Percorrenza die il servizio Aeroportuale di. Le corse deiquindi potrebbero subire variazioni o cancellazioni. L’agitazione del personaleè prevista dalle ore 3:00 di domenica 15fino alle ore 2:00 del giorno successivo, 162019. Il personale è inper vari motivi, tra i quali le condizioni lavorative e i turni, la programmazione, ...

