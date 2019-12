Leggi la notizia su anteprima24

(Di martedì 10 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – E’ di un morto il bilancio di un terribile incidente stradale avvenuto questa mattina sull’autostrada A6 che collega Torino e Savona. L’impatto tra undell’esercito e unè avvenuto all’altezza di Marene e are laè stato un giovane di 23 anni di origini napoletane. Pasquale Falanga era originario di Boscotrecase e aveva accettato di lasciare la sua terra natia per motivi di lavoro. Il giovane era infatti a bordo deldell’esercito, essendo in servizio presso 32° reggimento genio guastatori di Fossano. «Ai familiari del soldatoPasquale Falanga va il mio più sentito cordoglio e sentimento di vicinanza e quello di tutto il personale della Difesa». E’ il messaggio del ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, «vicinanza anche al sottufficiale ferito che era a bordo ...

anteprima24 : ** Mezzo dell'#Esercito contro un #Camion: perde la vita 23enne napoletano ** - notizieit : #Incidente sull’A6, scontro tra camion e mezzo dell’Esercito - mattiadessifrau : @maurovanetti Per cercare di vedere il bicchiere mezzo pieno, almeno ora abbiamo un metodo infallibile per scoprire… -