Livorno | bimba ingerisce un addobbo di Natale

Leggi la notizia su bigodino

(Di martedì 10 dicembre 2019) Tanta paura a, una bambina di 13 mesi ha ingerito undied ha rischiato di soffocare. Fortunatamente, la mamma ha chiamato al 118 e con l’aiuto dei sanitari ha eseguito le manovre sulla figlia ed è riuscita a salvarla. La piccola è ritornata a respirare ed è stata evitata la tragedia. La bambina di 13 mesi è stata portata al pronto soccorso per dei controlli. Tragedia sfiorata nella mattinata di ieri, la notizia è iniziata a circolare oggi. La piccola ha ingerito accidentalmente un piccolodirischiando di soffocare. Grazie alla prontezza di riflessi della mamma e al supporto telefonico del personale del 118, la piccola si è salvata. Secondo quanto ricostruito, la bambina di 13 mesi ha preso l’didi gomma che sua mamma aveva attaccato alla finestra di casa. Improvvisamente è diventata cianotica e ha iniziato a ...

iltirreno : Livorno, la piccola salvata dalla madre che ha seguito le istruzioni del 118 per estrarre il corpo estraneo - 2ManiSulTorace : RT @iltirreno: Livorno, la piccola salvata dalla madre che ha seguito le istruzioni del 118 per estrarre il corpo estraneo - annmavi : RT @iltirreno: Livorno, la piccola salvata dalla madre che ha seguito le istruzioni del 118 per estrarre il corpo estraneo -