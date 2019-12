“La Terra canta in Do L' arma segreta di Guglielmo Marconi” | il thriller

feedproxy.google

(Di martedì 10 dicembre 2019) Lo scrittore bolognese Maurizio Agostini, già autore dell'intrigante romanzo “Aelia Laelia Crispis. L'enigma della Pietra” presenta “Lain Do. L'di, unstorico scientifico ma anche un approfondito omaggio alla vita e alle opere dell'inventore che ha donato all'essere umano la straordinaria possibilità di comunicare a distanza. Un romanzo avvincente, che si spinge oltre il puro intento narrativo per esporre tesi interessanti sui misteri che ancora (...) - Tribuna Libera

caritas_milano : Non si può dire della #speranza che essa ci sia o non ci sia. Essa è come la terra alle origini, che non aveva stra… - repubblica : La terra trema nel Mugello: sisma di magnitudo 4,5, gente in strada ed edifici lesionati [aggiornamento delle 06:54] - repubblica : La terra trema nel Mugello: sisma di magnitudo 4.5 [aggiornamento delle 05:50] -