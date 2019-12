kontrokultura

(Di martedì 10 dicembre 2019)contesta il ruolo di opinionista affidato alla cognata Wandaper il Grande Fratello Vip 4semina ulteriore zizzania nelle vicende familiari. La ragazza ha recentemente preso parte come concorrente al Grande Fratello 16 e, anche allora, fece molto parlare di sé, per il presunto flirt con Gianmarco Onestini, mai confermato. … L'articoloal GF Vip 4? Ma se non saparlare…” proviene da KontroKultura.

KontroKulturaa : Ivana Icardi: “Wanda Nara al GF Vip 4? Ma se non sa manco parlare...' - - CennamoGiulia : - zazoomblog : Ivana Icardi punge Wanda: Non è adatta come opinionista del GF Vip - - #Ivana #Icardi #punge #Wanda: #adatta -