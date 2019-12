Imposta sostitutiva Tfr 2019 | acconto in scadenza | come e quanto versare

leggioggi

(Di martedì 10 dicembre 2019) Importante adempimento in vista per i datori di lavoro. Quest’ultimi, infatti, in qualità di sostituti d’, sono tenuti al’Tfrentro lunedì 16 dicembre. Perché bisogna pagare un’sul Tfr maturando? Ebbene, com’è noto il Tfr matura nel corso della vita lavorativa un guadagno, ossia un rendimento, che l’Agenzia delle Entrate tassa appunto con un’. Taleviene pagata in due tempi, ossia ine saldo. L’appena citato, si paga entro il 16 dicembre, il saldo invece va versato entro il 16 febbraio 2020. L’è pari al 17% e può essere determinata in due modi – cosìl’Irpef – ossia con il metodo storico o il metodo previsionale. Quando conviene applicare il metodo storico o previsionale?avviene annualmente la rivalutazione del Tfr? Quali sono i soggetti obbligati a ...

Cortez1958 : @totobrocchi @forestale82 @ItaliaViva @TeresaBellanova Infatti, i lavoratori che lo percepiscono dal 2015 hanno pag… - CitraroFrancitr : Imposta sostitutiva sul Tfr 2019: versamento acconto entro il 16 dicembre -