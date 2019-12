Il legame nato tra Marshmallow e Scooby

bigodino

(Di martedì 10 dicembre 2019)sono due cagnolini che per molto tempo, hanno condiviso uno dei box al rifugio di Unleashed Pet Rescue, in Kansas. Sin da subito, hanno instaurato unspeciale ed infatti, tutti i volontari ne sono rimasti a bocca aperta. Era bellissimo vederli. Erano stati costretti a vivere sulle strade per molto tempo ed infatti, quando sono stati portati nella clinica veterinaria, entrambi avevano bisogno di molte cure. La cucciola era anche sorda. Nonostante questo i ragazzi non avevano la minima intenzione di mollare, ma volevano solo aiutarli a trovare la loro nuova famiglia, che gli avrebbe douna seconda possibilità di vita che meritano. Poche settimane dopo, una coppia è andata nel rifugio per adottare e quando hanno visto, si sono follemente innamorati di lui e della sua dolcezza. Per questo motivo, senza rifletterci hanno firmato subito tutti i moduli ...

