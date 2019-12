Ghostbusters | Legacy i tanti dubbi che sorgono vedendo il primo trailer

wired

(Di martedì 10 dicembre 2019), o Afterlife, se vivete fuori dall’Italia, ha sganciato in queste ore la bomba dele come era prevedibile ha fatto scoppiare i commenti su internet. La prima cosa certa è che la reazione, anche di chi commenta in maniera cauta o negativa, non è paragonabile alla secchiata di rabbia ricevuta dal precedente tentativo di riprendere in mano il marchio degli acchiappafantasmi, ma d’altronde quello era un seguito slegato e che osava utilizzare un cast interamente femminile. Al di là che poi si è rivelato un film modesto per non dire brutto, fu una mossa sacrilega nei confronti di un fandom che fin dalle prime immagini reagì con rabbia di fronte all’impossibilità inconscia di rivedersi in un gruppo di comiche dopo aver passato un’infanzia di aspirapolvere che si trasformavano in zaini protonici. Ma adesso le cose sono differenti, stavolta fin da subito ...

