CorSport | Napoli-Genk Tornano Allan e Milik Insigne in panchina

ilnapolista

(Di martedì 10 dicembre 2019) Ilsi presenta alla sfida di stasera contro ilcon due giocatori recuperati, entrambi molto importanti, scrive il Corriere dello Sport. Sono. Il brasiliano già domenica aveva iniziato a dare segni di ripresa dopo la doppia frattura alle costole rimediata a Liverpool. Ha saltato Bologna e Udinese ma adesso è pronto a tornare. Ancherientra nella lista dei disponibili e per lui è una sorpresa. Il polacco è fuori da cinque partite. La tendinite al pube lo aveva messo fuori uso dalla trasferta a Roma, ma ora sta bene e vuole giocare dal primo minuto. Non ha i 90 minuti nelle gambe, ma per ora si gioca il testa a testa con Mertens. Secondo il Corriere dello Sport Mertens è favorito, probabilmente in coppia con Lozano. La difesa, con Maksimovic e Ghoulam sono fuori per problemi muscolari, dovrebbe essere formata da Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui. In ...

MilanLiveIT : CorSport – #Ibrahimovic tra #Milan e #Napoli: alleato #Gattuso per gli azzurri - napolista : CorSport: #NapoliGenk. Tornano #Allan e #Milik. #Insigne in panchina Il brasiliano ha dato segni di miglioramento… - news24_napoli : CorSport – Ancelotti aveva accontentato la squadra con il 4-3-3, ma… -