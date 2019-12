Conte sotto attacco da Le Iene | presentati nuovi documenti sul caso

Leggi la notizia su notizie

(Di martedì 10 dicembre 2019) Continua lo scontro tra il Premier Giuseppee la trasmissione televisiva Lein merito alla vicenda del concorso con il quale diventò professore universitario nel 2002. Nella puntata in onda martedì 10 dicembre, gli inviati del programma Antonino Monteleone e Marco Occhipinti faranno vedere iche mostrano l’incompatibilità di Guido Alpa ad essere giudice nel concorso che valse l’abilitazione a professore ordinario per. Scontro trae LeStando a quanto riportato daiche verranno resi pubblici durante la trasmissione,e Alpa avrebbero avuto una collaborazione ufficiale prima che quest’ultimo giudicasse il futuro Premier durante il concorso per diventare professore universitario di diritto privato. In precedenza lo stesoaveva affermato come con Alpa non vi fosse stato alcun rapporto lavorativo e che fossero ...

