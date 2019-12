Candidature Golden Globe 2020 | chi se l’è meritata e chi proprio per niente

wired

(Di martedì 10 dicembre 2019) Gli Emmy Awards dominano i riconoscimenti del panorama seriale, gli Oscar sono i più agognati premi cinematografici; i, ovvero gli award selezionati dalla critica internazionale, sono considerati i più prestigiosi. Ieri sono state annunciate leper l’edizione che sarà celebrata il 5 gennaioal Beverly Hilton Hotel in Los Angeles, presentata dal sarcastico Ricky Gervais. Scorrendo la lista, si nota che rispetto allo scarto fisiologico tra predilezioni personali, i nominati a sorpresa e quelli che tagliati fuori in modo oggettivamente inspiegabile, c’è più di una scelta contro cui inveire. Salta all’occhio, per esempio, la snobbatura nei confronti di Game of Thrones e il riconoscimento di Chernobyl, l’attenzione infine concessa a Succession e l’avvento di Apple Tv che si unisce ad Amazon Prime, Hulu e Netflix nel fare man bassa di ...

