Valentina Gullace è l’artista che ho ascoltato di più quest’anno | ma ve lo dico io | non

optimaitalia

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Sono uscite le classifiche di Spotify, lo sapete. E lo sapete perché con ottime probabilità siete tra quanti hanno pubblicato sui social la propria personale classifica di ascolti, mettendo l'hashtag #SpotifyWrapped. Vantandovi di quante ore avete passato a ascoltare brani in streaming, e esibendo i vostri gusti personali manco fossero medaglie al merito. In sostanza siete ben felici di fare pubblicità a un prodotto di cui siete clienti, e mettete pure i vostri dati personali sotto gli occhi di tutti, magari tra un post e l'altro sui social in cui diffidate Zuckerberg dal violare la vostra privacy. Bravi. Non bastasse il fatto che così facendo avete regalato pubblicità a chi pagate per ascoltare musica sostanzialmente sottratta gratuitamente a autori e interpreti, rubare a tutti per dare ai ricchi, forma di Robinhoodismo 2.0. Bene, bravi, bis. Ora, credo sia ...

FilibustaRecord : Valentina Gullace live alla Casa del Jazz di Roma - Auditorium Parco della Musica - Roma!!! ???????????? Presentazione d… - musical_it : Valentina Gullace: nuovo singolo con Marco Stabile e concerto a Roma! - RadioAirplay_it : #RestaQui è il nuovo singolo di @valegullace in tutte le #radio da venerdì 6 dicembre #NewSingle #OnAir #radiodate-… -