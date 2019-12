Uomini e Donne | trono over | IDA e RICCARDO ci riprovano | GEMMA invece…

tvsoap

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Continua l’intensa e travagliata vicenda deldiche ha come protagonistiGuarnieri e Ida Platano; nelle scorse puntate del dating show condotto da Maria De Filippi, il cavaliere ha chiesto infatti alla dama di diventare sua moglie ma non ha ottenuto una sua risposta in tal senso. Qualcosa è però cambiato nelle scorse ore…, news: Ida vuole riprovarci conGrazie alle anticipazioni fornite da Il Vicolo delle News riguardo all’ultima registrazione del programma, avvenuta sabato 7 dicembre 2019, Ida ha spiegato a Maria che, attualmente, non vede nel suo rapporto conuna base per costruire un solido matrimonio, motivo per cui ha scelto di rispondere negativamente alla sua richiesta di sposarlo. Ad ogni modo, la Platano è rimasta piacevolmente colpita dalla volontà del Guarnieri, tant’è che ha ...

