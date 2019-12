Treni bloccati e in ritardo dopo il sisma | divisa in due ​l' Italia dell' alta velocità

ilgiornale

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Francesca Bernasconi Questa mattina è stata interrotta la circolazione ferroviaria intonro a Firenze, per permettere ai tecnici di effettuare le verifiche necessarieilfermi per la prima partea mattinata. Adesso, invece, si assiste a ritardi dai 120 ai 200 minuti. L'in due,il terremoto che nella notte ha colpito il Mugello. Dalle 4:35 di questa mattina, i convogli che viaggiavano da Roma a Milano e nel senso opposto, passando per Firenze, sono stati sospesi. Attualmente, la circolazione ferroviaria ha ricominciato a funzionare ma, a causa del blocco, i convogli hanno accumulato ritardi epici. Il traffico ferroviario era stato sospeso questa mattina, per consentire ai tecnici di effettuare tutte le verifiche necessarie,il terremoto di magnitudo 4.5, che ha sconvolto la Toscana e portato il panico tra la popolazione. Così, il ...

