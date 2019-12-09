Traffico Roma del 09-12-2019 ore 15:30 (Di lunedì 9 dicembre 2019) BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO TRA COLOMBO E APPIA, IN CARREGGIATA ESTERNA. IN INTERNA, LA CIRCOLAZIONE È MAGGIORMENTE CONCENTRATA TRA CASSIA BIS E SALARIA. POSSIBILI RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO SU VIA DEL FORO ITALICO, TRA CORSO DI FRANCIA E VIA SALARIA, VERSO SAN GIOVANNI; VERSO LA STESSA DIREZIONE, MA IN TANGENZIALE EST, TRAFFICATO IL TRATTO DA VIA DEI MONTI TIBURTINI AL BIVIO A24. A CAUSA DI UN INCIDENTE, CODE A TRATTI SU VIA CASSIA, DA VIA ORIOLO RomaNO FINO AL GRANDE RACCORDO ANULARE. IN ZONA OSTIENSE, PRUDENZA PER I LAVORI IN VIA PACINOTTI E PER LA PRESENZA DELL’OLIO SULL’ASFALTO. SI VIAGGIA IN CODA DA VIA DEL PORTO FLUVIALE, VERSO PIAZZALE DELLA RADIO. RALLENTATE, A CAUSA DEL Traffico SOSTENUTO, VIA AURELIA ANTICA, VIA DI TOR CARBONE E VIA CILICIA. CONTINUANO I LAVORI PER COMPLETARE L’ILLUMINAZIONE CON IL ...
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fsnews_it : Nodo di #Firenze #Terremoto #Toscana: traffico in progressiva ripresa sulle linee AV #Bologna – Firenze e Firenze… - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Via del Foro Italico code tra Farnesina e Salaria > San Giovanni #luceverde #Lazio - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 09-12-2019 ore 15:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra -
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Traffico a Roma lunedì 9 dicembre: la mappa degli incidenti e del traffico Roma Fanpage.it
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Traffico a Roma lunedì 9 dicembre: la mappa degli incidenti e del traffico Roma Fanpage.it
Traffico Roma del 09-12-2019 ore 14 : 30: DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PER UN INCIDENTE LUNGHISSIME CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA, DALLO SVINCOLO DI VIA ARDEATINA SINO A QUELLO DI VIA PRENESTINA. NEI PRESSI DEL GRA RIPERCUSSIONI SU VIA CASILINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER LAVORI ALTRE CODE SULLA VIA PONTINA, DA CASTEL RomaNO A VIA DI PRATICA, IN DIREZIONE EUR. IN ...
Traffico Roma del 09-12-2019 ore 13 : 30: DALLA REDAZIONE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI PER UN INCIDENTE LUNGHISSIME CODE SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRA, DALLO SVINCOLO DI VIA ARDEATINA SINO A QUELLO DI VIA PRENESTINA. NEI PRESSI DEL GRA RIPERCUSSIONI SU VIA CASILINA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. PER LAVORI ALTRE CODE SULLA VIA PONTINA, DA CASTEL RomaNO A VIA DI PRATICA, IN DIREZIONE EUR. IN ...
Traffico Roma del 09-12-2019 ore 12 : 30: LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA REGOLARE SIA SULLE AUTOSTRADE RomaNE CHE SULLE VIE D’INGRESSO IN CITTA’. ECCEZIONI SONO VIA ARDEATINA, DOVE SI STA IN CODA DAL DIVINO AMORE AL GRA E VIA APPIA NUOVA DOVE UN INCIDENTE E’ CAUSA DI CODE I TRA VIA DEI LAGHI E IL GRA. Traffico INVECE ANCORA INTENSO IN ENTRATA SU VIA CASSIA, CON INCOLONNAMENTI TRA IL GRA A VIA DI GROTTAROSSA. PROSEGUENDO DISAGI POI PER UN INCIDENTE AVVENUTO ...
Traffico Roma del 09-12-2019 ore 11 : 30: LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA REGOLARE SIA SULLE AUTOSTRADE RomaNE CHE SULLE VIE D’INGRESSO IN CITTA’. ECCEZIONI SONO VIA ARDEATINA, DOVE SI STA IN CODA DAL DIVINO AMORE AL GRA E VIA APPIA NUOVA DOVE UN INCIDENTE E’ CAUSA DI CODE I TRA VIA DEI LAGHI E IL GRA. Traffico INVECE ANCORA INTENSO IN ENTRATA SU VIA CASSIA, CON INCOLONNAMENTI TRA IL GRA A VIA DI GROTTAROSSA. PROSEGUENDO DISAGI POI PER UN INCIDENTE AVVENUTO ...
Traffico Roma del 09-12-2019 ore 10 : 30: RIMOSSO L’INCIDENTE SULLA VIA PONTINA, CODE QUINDI IN SMALTIMENTO IN DIREZIONE EUR. CIRCOLAZIONE DECISAMENTE MIGLIORATA ANCHE SUL GRA: SI RALLENTA IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA CASILINA E LO SVINCOLO PER CIAMPINO. IN ENTRATA IN CITTA’, RIMANGONO DELLE CODE LUNGO: LA Roma-FIUMICINO TRA L’ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA, VIA CASSIA, DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI, ...
Traffico Roma del 09-12-2019 ore 10 : 00: RIMOSSO L’INCIDENTE SULLA VIA PONTINA, CODE QUINDI IN SMALTIMENTO IN DIREZIONE EUR. CIRCOLAZIONE DECISAMENTE MIGLIORATA ANCHE SUL GRA: SI RALLENTA IN CARREGGIATA INTERNA TRA VIA CASILINA E LO SVINCOLO PER CIAMPINO. IN ENTRATA IN CITTA’, RIMANGONO DELLE CODE LUNGO: LA Roma-FIUMICINO TRA L’ANSA DEL TEVERE E VIA DELLA MAGLIANA, VIA CASSIA, DAL GRA A VIA DEI DUE PONTI, ...
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