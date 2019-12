Non è la d’Urso | Barbara d’Urso invita Chiara Nasti ma la scambia per Chiara Biasi – VIDEO

trendit

(Di martedì 10 dicembre 2019) In settimana è scoppiata la bufera su, dopo che Le Iene le hanno fatto uno scherzo in cui lei ha esclamato una frase piuttosto infelice Io per 80.000 euro non mi alzo neanche dal letto e mi pettino i capelli Una dizione che ha scatenato i social e tutti gli utenti presenti che hanno duramente attaccato la giovane influencer. Proprio la “ricchezza” degli influencer e il loro presunto atteggiamento snob sono stati due degli argomenti inseriti in un talk di Live – Non è la d’Urso:ha infattito diversi influencer, tra cui Denis Dosio, Taylor Mega e. Peccato però che quest’ultima sia statata dalla padrona di casa proprio per, protagonista dello scherzo de Le Iene. View this post on InstagramTA PER. E SENZA GLI 80.000€. ...

zaynslaugh__ : RT @ilMenestrelloh: Non ho parole per l’errore di Barbara D’Urso che ha scambiato Chiara Nasti con Chiara Biasi invitandola in trasmissione… - TrashGioGio : RT @TrashCafoni: ma perché qualcuno non spiega a Barbara D'Urso che cos'è un esperimento sociale? #noneladurso - TrashCafoni : ma perché qualcuno non spiega a Barbara D'Urso che cos'è un esperimento sociale? #noneladurso -