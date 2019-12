“Il mondo sommerso” | donata l’opera di Daria Bollo al Convitto Giannone

anteprima24

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – L’opera ” Ilsommerso” dell’artistaè statoalNazionale Pietrodi Benevento. La realizzazione è stata collocata all’ingresso dell’istituto e vuole raffigurare uninvaso dalla plastica e dall’immondizia. Il Rettore delNazionale, Marina Mupo, nel ricevere la donazione ha ringraziato l’artista, sottolineando come il tema trattato dall’opera rientri pienamente nei progetti didattici che l’istruzione scolastica, con molta convinzione, porta avanti da un biennio. Ilha infatti collaborato con diverse istituzioni del territorio per promuovere l’attenzione alla tutela del patrimonio artistico culturale della città, nonché per sollecitare l’adozione di stili di vita a tutela dell’ambiente. La donazione ...

