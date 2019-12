Herpes labiale | come si riaccende

dilei

(Di lunedì 9 dicembre 2019) La febbre delle labbra o febbre sorda, due termini popolari che definiscono l’infezione dalabialis, si ripete la strana legge fisica dell’iceberg. Avete presente quelle enormi montagne di ghiaccio che si muovono lentamente lungo i mari artici? Ebbene, la loro caratteristica è quella di avere una parte invisibile, perché coperta dal mare, molto più ampia del “picco” che si staglia tra le onde. Solo una piccola parte dei circa 10-12 milioni di italiani che vengono annualmente colpiti dalabialis, antiestetiche lesioni che interessano per la maggior parte donne giovani ma non risparmiano gli uomini, si cura regolarmente. Gli altri sopportano stoicamente, con dolore, prurito e disagio psicologico, la “riaccensione” di un virus che si nasconde nei gangli delle cellule nervose, per uscirne non appena l’organismo non è al massimo della forma. Probabilmente su queste scelte ...

