Giochi in uscita PC | PS4 | Xbox One e Switch dal 9 al 14 Dicembre 2019

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Nuova settimana di uscite su PC, PS4,One e Nintendo, a seguire vi riportiamo la lista completa dei titoli disponibili da oggi e in arrivo nel corso dei prossimi giorni, è tempo di mettere le mani al portafoglio! Lunedì 9Ashen PS4,GTFO PCeFootball PES 2020 Lite PS4,One, PCSanctum Breach PCEarthshine PC, MacThe Frog Detective 2 The Case Of The Invisible Wizard PC, MacShoot, Push, Portals PC Martedì 10Shovel Knight Showdown PS4,One,, PS Vita, 3DS, PC, Mac, LinuxShovel Knight King Of Cards PS4,One,, PS Vita, 3DS, PC, Mac, LinuxMechwarrior 5 Mercenaries PCBlacksad Under The Skin PS4,One,AVICII Invector PS4,One, PCCall Of Juarez GunslingerRiverbondTerminator Resistance PS4,OneRift Keeper PS4,One, ...

