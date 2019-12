Firenze, sciame sismico 3.4 nella notte

Unosimico è stato registratocon epicentro Barberino di Mugello, in provincia di. Due le scosse più importanti,di magnitudo 3.2 e 3.4, avvenute rispettivamente alle 3.39 (profondità 8km) e alle 3.42 (profondità 9km). Le scosse sono state avvertite chiaramente a, Prato, Pistoia, Empoli, San Miniato e Montecatini. In precedenza segnalate altre cinque scosse inferiori a magnitudo 3 dalle 22.30 di domenica. Non sono segnalati danni a cose o persone ma tanta paura tra i cittadini.(Di lunedì 9 dicembre 2019)