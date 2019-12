Champions League 2019-2020 in tv | calendario e orari partite 10-11 dicembre | date

oasport

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Torna questa settimana il grande spettacolo delladi calcio, che inizierà la due-giorni questo martedì, 10, alle ore 18.55, con il match del Napoli di Carlo Ancelotti, opposto ai belgi del Genk, contemporaneamente all’impegno esterno del Liverpool, sul campo del Salisburgo. Tra le sfide della serata spicca l’incontro dell’Inter, capolista in Serie A, che se la vedrà con il Barcellona, nell’unica partita visibile in diretta televisiva in chiaro su Canale 5. Ricco anche il piatto di mercoledì 11, in cui Manchester City ed Atalanta apriranno il programma alle 18.55, opposte rispettivamente a Dinamo Zagabria e Shakhtar Donetsk, mentre saranno sei gli incontri delle 21, tra cui anche quello della Juventus, opposta al Bayer Leverkusen. Tutte le gare saranno visibili live sul satellite, precisamente sui canali Sky Sport. Il ...

