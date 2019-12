Audi Q7 - In arrivo le versioni 55 e 60 plug-in hybrid

quattroruote

(Di lunedì 9 dicembre 2019) Per il primo trimestre del 2020, l'ha confermato l'in Italia della Q7 TFSI e quattro, declinazione-indella grande Suv di Ingolstadt appena sottoposta a un restyling. Il lancio coincide con quello delle varianti ibride ricaricabili di altri modelli come A8, A7 Sportback e Q5. 381 oppure 456 CV e meno di 70 g/km CO2. La Q7 TFSI e quattro adotta il V6 3.0 TFSI da 340 CV e 450 Nm con cambio automatico otto marce e trazione integrale permanente abbinato al motore elettrico e alle batterie da 17,3 kWh. I clienti potranno scegliere tra una versione con potenza totale di 381 CV e 600 Nm (55 TFSI e) e una da 456 CV e 700 Nm (60 TFSI e). Entrambe sono limitate a 135 km/h quando si utilizza il solo motore elettrico, con il quale è possibile percorrere fino a 43 km omologati Wltp. Chiedendo invece la massima potenza, la 55 TFSI e tocca i 100 km/h da fermo in 5,9 ...

