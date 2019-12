Ancelotti | “Le uniche decisioni che devo prendere ora sono quelle sulla formazione di

ilnapolista

(Di lunedì 9 dicembre 2019) E’ il momento delle, per Carlo. Ma nonche tutti si aspettano. Il tecnico del Napoli pensa solo al Genk: “Parlo col presidente tutti i giorni, siamo tutti concentrati su domani. Vivo la vigilia come una grande opportunità di riuscire attraverso la partita ad ottenere un risultato importante, nient’altro”. Le suesaranno condizionate dalla risposta che otterrete in campo? Ad Udine non cistate risposte nel primo tempo. “In queste oredelleperchéscegliere lagiusta, la strategia migliore, per giocare bene, tornare a fare quello che ha fatto tante volte, in Champions soprattutto quest’anno e quindi fare una gara convincente. Dopo la gara farò riflessioni legate alla partita, come ho fatto dopo Udine, spero siano positive perchéstate poche ultimamente”. L'articolo ...

claudioruss : 'Gli allenatori si devono sentire responsabili ma io non le voglio prendere tutte, solo gran parte. In campo ci van… - annatrieste : Ancelotti: 'Le cose non vanno bene' Ehhhhhhhhhhhhh benvenuto tra noi mister! ?? - Diego31883 : RT @Angelo69180228: @Diego31883 @FrancescoRoma78 Ho visto la conferenza stampa di Ancelotti, lo ha fatto capire a tutti che domani sera dar… -