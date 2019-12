“Sorrento Incontra” | al teatro comunale Tasso arrivano i Foja

anteprima24

(Di domenica 8 dicembre 2019) Tempo di lettura: 1 minutoSorrento (Na) – L’appuntamento è per questa sera, alle ore 19, dove aldi Sorrento, ci sarà l’atteso concerto della band musicale napoletana dei. Il concerto, ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti, rientra nell’ambito dell’edizione invernale del festival. Sorrento Incontra è una rassegna multidisciplinare, con la direzione artistica del regista e coreografo Mvula Sungani, promossa dal Comune di Sorrento, guidato dal sindaco Giuseppe Cuomo, in collaborazione con la Fondazione Sorrento e Federalberghi, ed organizzata da Arealive e Crdl. Ireduci da un lungo tour in Canada, tornano così in scena in Campania. L'articolo, alproviene da Anteprima24.it.

