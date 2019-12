Serie A, 15° turno: Sampdoria-Parma 0-1

La Samp, che sembrava in via di guarigione, si riassopisce (2° ko di fila): colpo(0-1) al 'Ferraris'. Non indimenticabile il 1° tempo, impreziosito solo dal gol di testa di Kucka. Doriani opachi:Murru spreca da posizione invitante, al 44' Sepe ferma Vieira. Ripresa.Traversa di Gabbiadini su punizione, poi rigore Samp (77') parato da Sepe a Quagliarella: sulla ribattuta Jankto (entrato prima in area, dunque è fuorigioco) serve la punta che insacca, ma Abisso annulla. All'83' è ancora un grande Sepe a negare il pari a Colley.(Di domenica 8 dicembre 2019)