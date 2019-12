Sabrina Ferilli si commuove in diretta a Tu Si Que Vales | la sorpresa sul palco VIDEO

velvetgossip

(Di domenica 8 dicembre 2019)sta dimostrandosi la grande protagonista di questa edizione di Tu Si Que; la sua personalità spontanea e i siparietti comici a cui senza problemi continua a prestarsi ne hanno fatto in un attimo un idolo per i milioni di fan del programma del sabato sera. Con il patrocinio di Maria De Filippi, la ribalta della scena è ormai stabilmente sua; al punto che gli autori non hanno certo difficoltà ad organizzare attorno a lei i momenti più divertenti degli episodi, scatenando situazioni di grande intrattenimento come quella venutasi a creare innello scorso episodio del programma. Nel corso della puntata andata in onda sabato sera,si è rivelata ancora una volta protagonista indel momento più amato dell’episodio. Senza nessun tipo di preavviso, sulè infatti comparsa una piccola orchestra guidata da un uomo sulla quarantina, ...

MediasetPlay : Roma nun fa la stupida stasera... ?? Immensa Sabrina Ferilli a #TuSiQueVales ?? - trash_italiano : Sabrina Ferilli fa bene all'anima. #TuSiQueVales - infoitcultura : Tu si que vales, Sabrina Ferilli prima canta col cugino poi ammette: 'Ho già comprato il mio loculo' Il video -