Redmi K30 e Redmibook 13 | data presentazione | prezzo e acquisto

termometropolitico

(Di domenica 8 dicembre 2019)K30 ebook 13:Il 10 dicembre sarà il giorno delle presentazioni in casa. In rampa di lancio ci sono il nuovo smartphone top di gamma K30 e l’ultimobook 13. Non sono trapelate ancora informazioni di tipo tecnico, ci sono solo delle indicazioni di massima sui prezzi e sul design. Andiamo a vedere da vicino quali sono le possibili caratteristiche dei due device.K30: le specifiche tecniche dello smartphone Il dispositivo mobile sarà certamente dotato di connessione 5G e display forato. La nuova connettività sarà disponibile grazie allo Snapdragon 765G, ultimo SoC della casa di San Diego che integra il modem 5G. Del K30 non mancherà una variante 4G, dato che non tutti i paesi hanno a disposizione le strutture adatte per garantire il servizio. Per quanto riguarda il comparto fotografico, quasi sicuramente ...

marciojmsilva : Redmi K30 (Xiaomi Mi 10T). Fotografia macro impressiona qualquer um - MiuiBlog : ??[NEWS] Redmi K30 Pro: ecco quando uscirà e che processore monterà Leggi ?? - Mattia_MiNe : Nuove #notizie sull’atteso #smartphone #Redmi #K30 con un brevissimo #video hands-on. ll #terminale sarà disponibi… -