La casa di carta 4 | la data di uscita su Netflix è ufficiale

movieplayer

(Di domenica 8 dicembre 2019) Ladi4 ha finalmente unadiha annunciato quando tornerà in streaming la serie spagnola. Ladi4 ha finalmente unadi: il 3 aprile 2020 è il giorno in cui tutti i fan dell'apprezzata serie spagnola dovranno collegarsi aper scoprire cosa accadrà al Professore e agli altri protagonisti. Il video condiviso online mostra solo i volti di alcuni dei personaggi e annuncia poi: "Che il caos abbia inizio". Lo show, secondo alcune indiscrezioni, sarebbe già stato confermato per una quinta parte e si è parlato di uno spinoff de Ladi, tuttavia per ora i produttori hanno mantenuto il riserbo per quanto riguarda i potenziali progetti ...

NetflixIT : Preparatevi al caos. La Casa di Carta: Parte 4 arriva il 3 aprile. #LCDP - repubblica : Sardine, oltre 10 mila in piazza a Napoli: tra colori e maschere della Casa di Carta - Mariquita_la1a : RT @NetflixIT: Preparatevi al caos. La Casa di Carta: Parte 4 arriva il 3 aprile. #LCDP -