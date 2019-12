Il Genoa scappa | il Lecce lo riprende | lo scontro salvezza finisce con un spettacolare

calcioweb.eu

(Di domenica 8 dicembre 2019) E’ andato in archivio un incredibile lunch match valido per la quindicesima giornata del campionato di Serie A, si sono affrontatein un vero e proprioper lache ha regalato spettacolo fino all’ultimo minuto. Partita dai due volti, inizio importante per la sqadra di Thiago Motta che si porta in doppio vantaggio nei primi 45 minuti, prima il gran gol dalla lunga di Pandev, poi il raddoppio su calcio di rigore con Criscito. Nella ripresa entra Falco e la partita svolta, è proprio l’attaccante a siglare il gol dell’1-2. Ilsbaglia tanto in contropiede, poi Agudelo viene espulsio. Ilpareggia con un colpo di testa di Tabanelli poi ilrimane addirittura in 9 con l’espulsione per doppia amonizione in pochi minuti di Pandev. Nel finale assedio da parte delma il risultato non cambia più,2-2, ...

