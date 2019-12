Florida,spari base Usa.Fbi:è terrorismo

La sparatoria nellaaeronavale di Pensacola, in(tre persone uccise da un pilota saudita in addestramento negli Usa) è considerato un "atto di". Lo afferma l'Fbi. L'aggressore, ucciso nell'assalto, è un sottotenente,21 anni, della Royal Saudi Air Force. Ha agito da solo. Nessun arresto legato alla vicenda, ma si indaga per stabilire se facesse parte di una rete. Indaga anche Riad per scoprire se l'uomo si fosse radicalizzato durante un suo viaggio nel Regno lo scorso anno prima di tornare negli Usa a febbraio.(Di domenica 8 dicembre 2019)