Atletica | Europei corsa campestre 2019 | Italia argento con gli under 23 | Chiappinelli e

(Di domenica 8 dicembre 2019) Proseguono glidia Lisbona (Portogallo). L’ha incominciato la giornata con l’oro di Nadia Battocletti tra le20, la mattinata lusitana è proseguita con l’a squadre vinto dagli23. Yohanesnon è riuscito a salire sul podio individuale e si è dovuto accontentare del quinto posto ma il 23enne senese è riuscito a trascinare i compagni verso il podio: la settima piazza di Jacopo De Marchi e la 17esima di Sebastiano Paolini bastano per mettersi al collo l’alloro alle spalle dell’inarrivabile Francia guidata da Jimmy Gressier che ha trionfato (24:17) precedendo il serbo Elzan Bibic (24:25) e lo spagnolo Abdessamad Oukhelfen (24:24). Bel quinto posto di Federica Zanne nella gara23 femminile, si tratta del miglior piazzamento per un’azzurra in questa categoria. Dominio annunciato ...

