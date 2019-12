VIDEO Federica Pellegrini | argento sui 200 sl agli Europei in vasca corta | delusione per

oasport

ha conquistato la medaglia d'argento sui 200 stile libero 2019 di nuoto in vasca corta. L'azzurra si era presentata ai blocchi di partenza per mettersi al collo l'alloro più pregiato ma nel finale è stata beffata dalla britannica Anderson che ha sorpreso la Divina dalle corsie esterne. Delusione per la 30enne che naturalmente voleva salire sul gradino più alto del podio.

