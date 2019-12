Verissimo | Loredana Bertè in lacrime | “Abbiamo nascosto Mimì in una soffitta per un anno”

ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 dicembre 2019)Berté è stata ospite di Silvia Toffanin ae, ricordando alcuni episodi vissuti con la sorella Mia Martini, non è riuscita a trattenere le. La cantante ha confessato infatti i suoi sensi di colpa per la tragica scomparsa di: “Provo una sofferenza continua, mi sento in colpa. Se le fossi stata più vicino magari le cose sarebbero potute andare diversamente. Non mi perdono di non aver usato il telefonino che lei mi aveva dato perché restassimo in contatto”, ha detto visibilmente commossa.Berté ha confidato a Silvia Toffanin di non essere mai riuscita a superare la perdita della sorella: “Conè morta una parte di me. Quando sono sul palco la sento dentro e dò tutto, anche se sono terrorizzata e ho gli attacchi di panico prima di uscire. Non respiro, ma penso a lei e poi esco. Dopo aver finito il concerto – ha spiegato in– però, mi ...

