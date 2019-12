Ultime Notizie Roma del 07-12-2019 ore 13 | 10

romadailynews

(Di sabato 7 dicembre 2019)dailynews radiogiornale ritrovati all’ascolto dalla stazione da Francesco Vitale in studio manovra Conte accordo completo Nella maggioranza Intesa al vertice di Palazzo Chigi il Presidente del Consiglio ho parlato di un buon lavoro siamo soddisfatti ha detto nota su aziendaliche andranno al voto che sarà perfezionato nei prossimi giorni ancora uno sviluppo nell’inchiesta della procura di Palermo su colloqui in carcere con i boss la deputata di Italia viva Giusy occhionero è indagata dai italiani per farsi in concorso avrebbe fatto passare radicale Antonello Nicosia poi arrestato per mafia persona assistente consentendogli di entrare nelle casse e torniamo in Italia una scossa di terremoto di magnitudo 3,2 si è verificata alle 3:29 nella notte a Vigasio a 14 km da Verona per la notizia l’istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia l’ipocentro è stato ...

