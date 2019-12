Ultime Notizie Roma del 07-12-2019 ore 10 | 10

romadailynews

(Di sabato 7 dicembre 2019)dailynews radiogiornale e Ben ritrovati all’ascolto dalla stazione da Francesco Vitale in studio il Presidente del Consiglio alla fine del vertice Palazzo Chigi ha incontrato i giornalisti annunciato che sulla manovra c’è l’accordo completo Nella maggioranza Oggi abbiamo lavorato sui dettagli ha detto è un incontro per ragguagliare voi giornalisti cittadini abbiamo lavorato oggi ieri Per mettere a punto gli ultimi dettagli delle ddl di bilancio abbiamo un quadro completo che ferme restando le prerogative del parlamento assegno L’intesa nella maggioranza così il premier Giuseppe Conte e cambiamo argomento andiamo in Calabria truffa ai danni dell’INPS e 458 denunce per contributi non dovuti Dalle indagini condotte tre mesi di febbraio 2017 lo scorso novembre è emerso un danno erariale per quasi €6000000 a causa di questi rapporti di lavoro nel settore ...

