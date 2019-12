romadailynews

(Di sabato 7 dicembre 2019)IN AUMENTO SULLE STRADE DELLA CAPITALE IN DIREZIONE DEL CENTRO SULLA VIA BOCCEA RALLENTAMENTI PER LAVORI TRA LARGO GREGORIO XIII E PIAZZA DEI GIURECONSULTI NELLE DUE DIREZIONI LAVORI SULLE CONDUTTURE D’ACQUA IN VIA MONTE VERDE, CHIUSO IL TRATTO TRA VIALE DEI COLLI PORTUENSI E VIA VINCENZO TIZZANI. A PRIMAVALLE POSSIBILI DISAGI ALLA CIRCOLAZIONE QUESTA MATTINA PER UNA MANIFESTAZIONE CON CORTEO IN VIA ADELINA PATTI, ALLE ORE 11 I PARTECIPANTI PERCORRERANNO VIA MATTIA BATTISTINI FINO ALLA FERMATA DELLA METRO. PRUDENZA IN VIALE TOR DI QUINTO ALTEZZA CASERMA SALVO D’ACQUISTO SEMAFORO GUASTO A SEGUITO DI UN INCIDENTE AVVENUTO NELLA NOTTE CI SPOSTIAMO AL PRENESTINO OGGI FESTA DI QUARTIERE IN VIA MARCIANISE, PER L’INTERA GIORNATA CHIUSO IL TRATTO TRA VIA AQUILONIA E VIALE PARTENEPE. PER SAPERE DI PIÙ SU QUESTE E ALTRE NOTIZIE, O PER SEGNALARE DIFFICOLTÀ SULVI INVITIAMO ...

romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Viabilità Roma Regione Lazio del 07-12-2019 ore 08:30' su @Spreaker #infomobilita_regione_lazio… - romadailynews : ?? Nuovo Podcast! 'Traffico Roma del 07-12-2019 ore 08:30' su @Spreaker #incidenti_roma_oggi #traffico_roma_gra - LuceverdeRoma : #Roma #traffico - Via Boccea rallentamenti fra Largo Gregorio XIII e Piazza dei Giureconsulti >< #luceverde #Lazio -