Selvaggia Lucarelli duro attacco a Salvini “Nell’ordine | sei fesso | disinformato e pure

(Di sabato 7 dicembre 2019) Uno scambio di battute in Emilia Romagna tra Matteoe una sua fan ha scatenato una serie infinita di polemiche. Il leader della Lega ha parlato dei suoi gusti culinari e in particolare del suo amore per la nutella. In passato Matteocon la sua amata Nutella ha fatto numerosi selfie ma ora sembra aver cambiato opinione. Subito dopo un comizio in Emilia Romagna Matteosi è intrattenuto a parlare con alcuni suoi fan e in particolare ha detto che alla Nutella preferisce pane e salame, magari con due sardine. Poi ha spiegato così il suo cambio di rotta a una signora: “La Nutella? Ma lo sa signora che ho cambiato? Perché ho scoperto che per la Nutella usa nocciole turche e io preferisco aiutare le aziende che usano prodotti italiani, preferisco mangiare italiano, aiutare gli agricoltori italiani, perché ce n’è bisogno”. Oggi sulla ...

