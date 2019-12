Radiologa in Finlandia “In Italia ti danno borse di studio a 30 anni Qui si lavora | ma

ilfattoquotidiano

(Di sabato 7 dicembre 2019) “Molti colleghi della mia generazione sono scappati dall’perché vedevano davanti a sé solodi precariato e contratti a tempo determinato. Inquesto problema non c’è: lo Stato ti aiuta, e avere una famiglia e una carriera allo stesso tempo è possibile”. Sara Protto è nata e cresciuta in un paesino del Monferrato, Capriata D’Orba, e se ripensa ai tempi in cui studiava alla facoltà di Medicina di Pavia non ha dubbi: “Ero una secchiona”. Quando ha lasciato l’aveva 24, era fresca di laurea con alle spalle un’esperienza indimenticabile: “Al quinto anno di Medicina avevo fatto l’Erasmus a Tampere. Mi ha cambiato la vita”. Oggi dine ha 37 e la sua serenità l’ha trovata proprio nella città in cui ha fatto l’Erasmus, dove si è specializzata ecomeinterventista: “Vivere a Tampere mi permette di non preoccuparmi quasi di nulla. Mi sento ...

