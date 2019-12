Mattino | Ibrahimovic è possibile | Mertens e Callejon via a gennaio

ilnapolista

(Di sabato 7 dicembre 2019) Data la situazione straordinaria che si è venuta a creare all’interno del Napoli dopo l’ammutinamento, il mercato dipotrebbe essere completamente ribaltato rispetto ai soliti parametri. Lo scrive il, che parla di un contatto di De Laurentiis con Mino Raiola. L’obiettivo è, naturalmente,. Al di là dell’addio o meno di Ancelotti, dunque, scrive il quotidiano, De Laurentiis pensa allo svedese. “Pensa davvero che perpossa essere fatto uno strappo alla regola. Sa che il suo arrivo qui darebbe nuova linfa anche all’immagine del club e dunque con Mino Raiola c’è stato, proprio in queste ore, un contatto. Non è operazione semplice, anzi è assai complicata. Gli 8 milioni chiesti dallo svedese non sono spiccioli anche se con le agevolazione del bonus fiscale del Decreto Crescita”. Le chance di portare Zlatan in azzurro ...

