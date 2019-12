Corona fuori dal carcere | sconterà pena in istituto per far cure psichiatriche

ilgiornale

(Di sabato 7 dicembre 2019) Luca Sablone Il domicilio in questa prima fase sarà unvicino a Monza: "Disturbi della personalità borderline, associati a tendenze narcisistiche e a episodi depressivi" Fabriziouscirà dalper essere trasferito in undidovela sua. La decisione è stata presa grazie a un provvedimento di "differimento dellada eseguire in detenzione domiciliare umanitaria" (articolo 47 ter, per come la sentenza n.99 della Corte Costituzionale lo ha esteso in aprile dalle patologie fisiche a quelle anche mentali). Nella prima fase in questione, il domicilio sarà unvicino a Monza: da qui non potrà mai allontanarsi poiché rappresenta il luogo nel quale proseguire la condanna. A partire dal febbraio del 2018, dopo aver scontato dunque 5 anni e 5 mesi, aveva ottenuto diverse richieste di revoca della misura

